Nur an drei Abenden: Das große Musical-Epos „Der Medicus“ kommt auf die Freilichtbühne Zwickau

Nach dem Erfolg von „Artus – Excalibur“ vor zwei Jahren setzt das Theater Plauen-Zwickau für das diesjährige Sommer-Open-air erneut auf Mittelalterstoff. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen.

Es wird ein großes Spektakel, ein Sommerabend, den man nicht vergisst: Mit „Der Medicus“ bringt das Theater Plauen-Zwickau eines der beliebtesten historischen Epen auf die Freilichtbühne am Schwanenteich – als dreistündiges Musical unter freiem Himmel. Premiere ist am 21. August, zwei weitere Vorstellungen folgen am 22. und 23. August –...