„Nur der Borkenkäfer kann uns stoppen“: Warum in Kirchberg ein Verein einen Park pachten will

Noch vor Jahresfrist knirschte es zwischen den Parkrettern von Saupersdorf und der Stadtverwaltung Kirchberg. Doch mit der Vereinsgründung hat das Gartendenkmal wieder eine Perspektive.

Der Hauptweg ist wieder passierbar, von Nebenwegen das Laub von Jahrzehnten entfernt, Teehaus und Grotte sind von Wildwuchs befreit. Was die Mitglieder des Gartendenkmalvereins Park Saupersdorf in nicht mal einem Jahr seit Vereinsgründung geschafft haben, kann sich sehen lassen. Das fällt auch Besuchern auf: Im Gästebuch, das an den Bänken...