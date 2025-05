Nur keine Rolle rückwärts: Was sich Katholiken in Westsachsen vom neuen Papst wünschen

Das Konklave beginnt am 7. Mai. Doch was soll der neue Vertreter Gottes auf Erden für ein Mensch sein?

Nach der Beisetzung von Papst Franziskus richtet sich das Hauptaugenmerk der Katholiken auf die Wahl seines Nachfolgers, die am 7. Mai beginnt. Die „Freie Presse“ hörte sich in der 7000 Mitglieder zählenden katholischen Pfarrei „Heilige Familie“ in Zwickau und deren Ortsgemeinden um, was sie sich wünschen.