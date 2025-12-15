MENÜ
  • NVA-Hubschrauber mit Luxus-Ausstattung: Das ist der neue Hingucker im Wilkau-Haßlauer Oldtimermuseum

Der Hubschrauber wurde eingerüstet. Robby Brüderlein (vorn) und Normen Schütz beim Einbau der Zwischenböden.
Der Hubschrauber wurde eingerüstet. Robby Brüderlein (vorn) und Normen Schütz beim Einbau der Zwischenböden. Bild: Ralph Köhler
Blick ins Cockpit. Die Armaturen sind erhalten.
Blick ins Cockpit. Die Armaturen sind erhalten. Bild: Ralph Köhler
Der Helikopter war als Luxusausführung gebaut worden. In den Sesseln nahmen früher höhere Offiziere Platz.
Der Helikopter war als Luxusausführung gebaut worden. In den Sesseln nahmen früher höhere Offiziere Platz. Bild: Ralph Köhler
NVA-Hubschrauber mit Luxus-Ausstattung: Das ist der neue Hingucker im Wilkau-Haßlauer Oldtimermuseum
Von Frank Dörfelt
Der mehr als 50 Jahre alte Helikopter, der höheren Offizieren vorbehalten war, wird Teil der Ausstellung. Zuvor wird er originalgetreu wieder aufgebaut. Wann kann er erstmals besichtigt werden?

Das neueste Exponat des Oldtimermuseums in Culitzsch ist schon jetzt ein Blickfang, auch wenn man auf ein Gerüst steigen muss, um es von oben anschauen zu können. Die Macher vom Verein Historische Technik im Wilkau-Haßlauer Ortsteil haben einen Hubschrauber erworben, der eines der größten Ausstellungsstücke auf dem Gelände ist. Seit Juli...
