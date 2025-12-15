NVA-Hubschrauber mit Luxus-Ausstattung: Das ist der neue Hingucker im Wilkau-Haßlauer Oldtimermuseum

Der mehr als 50 Jahre alte Helikopter, der höheren Offizieren vorbehalten war, wird Teil der Ausstellung. Zuvor wird er originalgetreu wieder aufgebaut. Wann kann er erstmals besichtigt werden?

Das neueste Exponat des Oldtimermuseums in Culitzsch ist schon jetzt ein Blickfang, auch wenn man auf ein Gerüst steigen muss, um es von oben anschauen zu können. Die Macher vom Verein Historische Technik im Wilkau-Haßlauer Ortsteil haben einen Hubschrauber erworben, der eines der größten Ausstellungsstücke auf dem Gelände ist. Seit Juli... Das neueste Exponat des Oldtimermuseums in Culitzsch ist schon jetzt ein Blickfang, auch wenn man auf ein Gerüst steigen muss, um es von oben anschauen zu können. Die Macher vom Verein Historische Technik im Wilkau-Haßlauer Ortsteil haben einen Hubschrauber erworben, der eines der größten Ausstellungsstücke auf dem Gelände ist. Seit Juli...