OB Arndt beim Neujahrsempfang in Zwickau: Veränderungen durch VW-Krise sind vergleichbar mit der Zeit nach der Wende

Zwickau
Beim Neujahrsempfang in der „Neuen Welt“ hat Constance Arndt die etwa 500 Gäste dazu aufgefordert, trotz aller Krisen optimistisch zu sein. Warum wurde anders als sonst niemand geehrt?
Es ist der gesellschaftliche Höhepunkt in Zwickau zu Jahresbeginn: Beim Neujahrsempfang im schmucken Saal der „Neuen Welt“ sind am Mittwoch etwa 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen zusammengekommen. Zu den Anwesenden zählten die Alt-Oberbürgermeister Rainer Eichhorn, Dietmar Vettermann und Pia Findeiß, Ehrenbürger Jürgen Croy...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.