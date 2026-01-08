MENÜ
  • OB Arndt beim Neujahrsempfang in Zwickau: Veränderungen durch VW-Krise sind vergleichbar mit der Zeit nach der Wende

Oberbürgermeisterin Constance Arndt zog während ihrer Rede die Blicke auch wegen ihres auffälligen, glitzernden Blousons auf sich.
Oberbürgermeisterin Constance Arndt zog während ihrer Rede die Blicke auch wegen ihres auffälligen, glitzernden Blousons auf sich. Bild: Ralph Köhler
Etwa 500 geladene Gäste verfolgten den Empfang in der „Neuen Welt“.
Etwa 500 geladene Gäste verfolgten den Empfang in der „Neuen Welt“. Bild: Ralph Köhler
Johanna (links) und Charlotte Klotz meisterten ihre Soloparts mit Bravour.
Johanna (links) und Charlotte Klotz meisterten ihre Soloparts mit Bravour. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
OB Arndt beim Neujahrsempfang in Zwickau: Veränderungen durch VW-Krise sind vergleichbar mit der Zeit nach der Wende
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Neujahrsempfang in der „Neuen Welt“ hat Constance Arndt die etwa 500 Gäste dazu aufgefordert, trotz aller Krisen optimistisch zu sein. Warum wurde anders als sonst niemand geehrt?

Es ist der gesellschaftliche Höhepunkt in Zwickau zu Jahresbeginn: Beim Neujahrsempfang im schmucken Saal der „Neuen Welt“ sind am Mittwoch etwa 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen zusammengekommen. Zu den Anwesenden zählten die Alt-Oberbürgermeister Rainer Eichhorn, Dietmar Vettermann und Pia Findeiß, Ehrenbürger Jürgen Croy...
