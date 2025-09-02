Oberchrinitz: Kirchgemeinde lädt zum Fest ein

Neben einem Gottesdienst mit Musik wartet ein buntes Programm für Groß und Klein auf die Gäste.

Zu einem Gemeindefest lädt die Kirchgemeinde Obercrinitz-Stangengrün-Wildenau am kommenden Sonntag (7. September) nach Obercrinitz an die Johanniskirche ein. Ab 14 Uhr gibt es auf dem Pfarrhof in der Crinitztalstraße 80 einen Gottesdienst, Musik und ein buntes Programm für Jung und Alt. Der Gottesdienst wird vom Duo Döhler & Scheufler...