Oberlungwitz: Frontalzusammenstoß auf B 173 endete für zwei Autofahrer im Krankenhaus

Die Fahrerin eines VW-Polo war auf der Hoferstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Audi zusammengestoßen. Die 57 Jahre alte Fahrerin des VW musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.

