Öl im Zwickauer Planitzbach: Feuerwehr errichtet Sperren

Zwickau
Der Berufsfeuerwehr gelingt es, den sich ausbreitenden Ölfilm zu stoppen. Nun ermitteln das Ordnungsamt und Umweltamt.
Ein Spaziergänger hat am Dienstag eine Ölverschmutzung im Planitzbach in Zwickau bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Zwickau errichtete daraufhin zwischen Saarstraße und Lothar-Streit-Straße zwei Ölsperren, um das sich ausbreitende Öl zu stoppen. Mithilfe von Spezialstoffen und einer schwimmenden Barriere konnte den...
