Ohne neue Brücke funktioniert es nicht: Zwickauer hoffen auf Bau der Umfahrung für ihren Stadtteil

Die marode Mühlgrabenbrücke ist ein Dauerthema in Crossen. Warum sie so wichtig ist und was die Stadt in der Einwohnerversammlung dazu zu sagen hat.

Noch sei die alte Brücke über den Mühlgraben in Crossen sicher, das marode Bauwerk werde von Fachleuten der Stadt und externen Experten überwacht, versichert Thomas Pühn. „Aber eine weitere Absenkung der Tonnagebegrenzung kann ich nicht ausschließen", so die Einschränkung des Tiefbauamtsleiters in der Einwohnerversammlung für Zwickaus...