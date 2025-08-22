Ohne Unterbrechung Bürgermeister seit 1985: Steffen Ludwig – der König von Reinsdorf

In 40 Jahren als Bürgermeister von Reinsdorf bei Zwickau wollte Steffen Ludwig eines niemals: aufgeben. Am 1. September feiert er Dienstjubiläum. Was ihn so lange in einem Amt gehalten hat, das in Deutschland immer weniger Menschen ausüben wollen.

Steffen Ludwigs Glücksbringer hat schwarzgelbe Streifen, kleine Augen und rote Bäckchen. Die tennisballgroße Biene hat einen festen Platz auf seinem Schreibtisch im Reinsdorfer Rathaus. Den muss sie sich aber mit weiteren Artgenossen teilen. „Überall, wo ich hinkomme, kaufe ich Bienen", sagt Ludwig, 67. Bienen, die einen Bienenstock...