Oktoberfest in Kirchberg: Wo haben die Besucher Dirndl und Lederhose gekauft?

Das Festzelt ist am Samstag voll gewesen, fast alle Besucher kamen in Tracht. In diesem Jahr geht die Party erstmals in die Verlängerung.

Dirndl und Lederhose gehören zu einem Oktoberfest wie Tomatensoße zu Nudeln – das war am Samstag in Kirchberg nicht anders. Wohin man im großen Festzelt auch blickte, fast alle Besucher waren in Tracht gekommen. Aber wie kauft man eigentlich solche Kleidung, wenn man in Sachsen wohnt? Nadine Seifert aus Zwickau berichtet, dass sie ihr Outfit...