Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Oktoberfest in Kirchberg: Wo haben die Besucher Dirndl und Lederhose gekauft?

Luana Lisa Göbel (vorn rechts) und Eric Schmiedel finden das Kirchberger Oktoberfest hervorragend.
Luana Lisa Göbel (vorn rechts) und Eric Schmiedel finden das Kirchberger Oktoberfest hervorragend. Bild: Ralf Wendland
Luana Lisa Göbel (vorn rechts) und Eric Schmiedel finden das Kirchberger Oktoberfest hervorragend.
Luana Lisa Göbel (vorn rechts) und Eric Schmiedel finden das Kirchberger Oktoberfest hervorragend. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Oktoberfest in Kirchberg: Wo haben die Besucher Dirndl und Lederhose gekauft?
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Festzelt ist am Samstag voll gewesen, fast alle Besucher kamen in Tracht. In diesem Jahr geht die Party erstmals in die Verlängerung.

Dirndl und Lederhose gehören zu einem Oktoberfest wie Tomatensoße zu Nudeln – das war am Samstag in Kirchberg nicht anders. Wohin man im großen Festzelt auch blickte, fast alle Besucher waren in Tracht gekommen. Aber wie kauft man eigentlich solche Kleidung, wenn man in Sachsen wohnt? Nadine Seifert aus Zwickau berichtet, dass sie ihr Outfit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
16.09.2025
5 min.
Das sind die schönsten Oktoberfeste in Sachsen
Die Oktoberfest-Saison steht bevor. Wo gibt es in diesem Jahr Bier und Bretzeln?
Es geht wieder los: Die Oktoberfestsaison in Sachsen startet dieses Jahr schon in der ersten Septemberwoche. Wann und wo es in der Region „O‘zapft is!“ heißt, zeigt unsere Übersicht.
Paula Klüver
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
02.10.2025
3 min.
Oktoberfeste in Westsachsen: Bayerisches Wiesn-Flair in Zwickau und Umgebung - Termine, Bands und Highlights auf einen Blick
Die Musiker von „Stadlrogga“ sind auch diesmal beim Kirchberger Oktoberfest dabei.
Fassanstich, Live-Bands, Wettbewerbe und Trachten: Wer echte Wiesn-Gaudi sucht, findet auch in den kommenden Wochen noch jede Menge Gelegenheiten zum Feiern.
Thomas Croy
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
Mehr Artikel