Oktoberfeste in Westsachsen: Bayerisches Wiesn-Flair in Zwickau und Umgebung - Termine, Bands und Highlights auf einen Blick

Fassanstich, Live-Bands, Wettbewerbe und Trachten: Wer echte Wiesn-Gaudi sucht, findet auch in den kommenden Wochen noch jede Menge Gelegenheiten zum Feiern.

Der Herbst ist da – und mit ihm die Oktoberfeste im Landkreis Zwickau. Den Auftakt machten die „Molke Wiesn“ in der Alten Molkerei Meerane und Oberwiera. Ende September haben an zwei Tagen 1150 Besucher in Niederlungwitz mitgeschunkelt und bayerisches Flair geschnuppert.