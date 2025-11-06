Oldtimermuseum Culitzsch: Autos der Marke Eigenbau zum letzten Mal zu sehen

Zwickau
Fahrzeugfans aufgepasst: Die Sonderausstellung „Marke Eigenbau“ endet am 9. November. Unikate und Leihgaben von Andi Feldmann sind zu sehen.
Endspurt im Oldtimermuseum Culitzsch: Am 8. und 9. November öffnet die Ausstellung in dieser Saison zum letzten Mal. Noch einmal bietet sich die Chance, die Sonderausstellung „Marke Eigenbau – Not macht erfinderisch“ zu erleben. Gezeigt werden Fahrzeuge, die ihre Besitzer mit Einfallsreichtum und handwerklichem Können selbst gebaut haben....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.