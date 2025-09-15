Oldtimerrundfahrt „Schwanen-Klassik“ in Zwickau: Liebe auf vier Rädern

Zwickau
Ein Beifahrer, der den Start mit wildem Gebell begleitet, ein Trabant mit bewegter Vergangenheit und eine Kulturamtschefin, die für die Oldtimerrundfahrt den Kulturbegriff erweitert. Das sind die Gesichter der „Schwanen-Klassik“ 2025.
„Kunst ist mehr als Musik, Malerei und Theater. Auch diese Klassik gehört dazu, gehört gepflegt. Erst recht in einer Stadt mit derart großer Automobilbautradition“, eröffnet Bianca Dommes, Zwickaus Kulturamtsleiterin, die 24. von der IG Oldtimer der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) organisierten Schwanen-Klassik. Vom Beifall...
