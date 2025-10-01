Online-Betrug: Wie ein 41-jähriger Mann aus Zwickau rund 150.000 Euro verliert

Die Täter haben über eine Whatsapp-Chatgruppe den Kontakt hergestellt. Eine Masche, die immer wieder funktioniert. Die Polizei meldet zwei Fälle mit hohem Schaden innerhalb von zwei Tagen.

Die Masche funktioniert immer wieder. Ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Zwickau hat 22.000 Euro verloren. Den Fall meldete die Polizei am Dienstagmittag. Am Mittwochmorgen folgte die nächste Meldung: Ein 41-jähriger Mann aus Zwickau büßt rund 150.000 Euro ein.