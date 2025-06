Open-Air-Konzert von Sting in Zwickau: Jetzt steht die offizielle Besucherzahl fest

Veranstalter Kultour Z. spricht von „Großevent des Jahres im Herzen unserer Robert-Schumann-Stadt“. War das Konzert ein Erfolg?

Wer dabei war, spricht noch immer davon. Und auch für den Veranstalter Kultour Z. ist das Open-Air-Konzert von Sting am vergangenen Donnerstag das „Großevent des Jahres im Herzen unserer Robert-Schumann-Stadt“. So steht es zumindest in der Pressemitteilung, die am Wochenende verschickt wurde. Angesichts von 11.300 Zuschauern auf dem Platz...