Open-Air-Musical „Der Medicus“ sorgt für Besucherrekord: Über 12.000 Zuschauer beim Sommer-Hit in Plauen und Zwickau

Zwickau
Musicals mit Abenteuer, Liebe und Intrigen sind ein Renner. Die Freiluft-Inszenierungen des Theaters Plauen-Zwickau im Sommer treffen offenbar den Publikumsgeschmack.
Das Theater Plauen-Zwickau hat in diesem Sommer einen neuen Besucherrekord bei Open-Air-Inszenierungen aufgestellt: Insgesamt 12.167 Zuschauer strömten zu den elf Vorstellungen des Musicals „Der Medicus“ – so viele wie nie zuvor. Damit wurden die Besucherzahlen von „Artus – Excalibur“ 2023 (8402) und „Snow White and Me“ im...
