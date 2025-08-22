Orient-Zauber am Schwanenteich: „Der Medicus“ feiert umjubelte Premiere auf der Zwickauer Freilichtbühne

Zwickau
Ein Musical-Abend voller Emotionen: Das Sommer-Open-Air begeistert mit grandioser Inszenierung, prachtvollen Kostümen und minutenlangem Applaus.
Das diesjährige Sommer-Musical des Theaters Plauen-Zwickau lockt die Zuschauer in Massen an. 1400 Besucher strömten am Donnerstagabend zur Premiere von „Der Medicus“ auf die Zwickauer Freilichtbühne am Schwanenteich. Die Inszenierung von Horst Kupich und Chris Murray begeisterte das Publikum mit einer fantastischen Symbiose aus Musik, Tanz,...
