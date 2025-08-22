Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Orient-Zauber am Schwanenteich: „Der Medicus“ feiert umjubelte Premiere auf der Zwickauer Freilichtbühne

Bild: Thomas Croy
Bild: Thomas Croy
Zwickau
Orient-Zauber am Schwanenteich: „Der Medicus“ feiert umjubelte Premiere auf der Zwickauer Freilichtbühne
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Musical-Abend voller Emotionen: Das Sommer-Open-Air begeistert mit grandioser Inszenierung, prachtvollen Kostümen und minutenlangem Applaus.

Das diesjährige Sommer-Musical des Theaters Plauen-Zwickau lockt die Zuschauer in Massen an. 1400 Besucher strömten am Donnerstagabend zur Premiere von „Der Medicus“ auf die Zwickauer Freilichtbühne am Schwanenteich. Die Inszenierung von Horst Kupich und Chris Murray begeisterte das Publikum mit einer fantastischen Symbiose aus Musik, Tanz,...
