Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Feuerwehren mussten nur kleine Bäume von der Fahrbahn räumen.
Feuerwehren mussten nur kleine Bäume von der Fahrbahn räumen. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Zwickau
Orkantief „Detlef“ macht um Westsachsen einen Bogen
Von Frank Dörfelt
Im Landkreis Zwickau wurden sechs Einsätze gezählt, die auf Wind zurückgingen. Dabei handelte es sich um Schäden an kleinen Bäumen.

Das Orkantief „Detlef“ hat um Westsachsen trotz der angekündigten heftigen Windböen weitgehend einen Bogen gemacht. Rettungsleitstelle und Polizei berichteten am Sonntagmorgen von einer normalen Nacht. Im Landkreis Zwickau zählten die Einsatzkräfte sechs Einsätze, die auf den Wind zurückgingen. Dabei handelte es sich um Schäden an...
