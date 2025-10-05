Orkantief „Detlef“ macht um Westsachsen einen Bogen

Im Landkreis Zwickau wurden sechs Einsätze gezählt, die auf Wind zurückgingen. Dabei handelte es sich um Schäden an kleinen Bäumen.

Das Orkantief „Detlef" hat um Westsachsen trotz der angekündigten heftigen Windböen weitgehend einen Bogen gemacht. Rettungsleitstelle und Polizei berichteten am Sonntagmorgen von einer normalen Nacht. Im Landkreis Zwickau zählten die Einsatzkräfte sechs Einsätze, die auf den Wind zurückgingen. Dabei handelte es sich um Schäden an...