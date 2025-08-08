Ortsdurchfahrt in Ebersbrunn ist wieder frei

In den acht Wochen Bauzeit ist einiges geschafft worden. Was genau?

Am Freitagmittag war es so weit: Nach rund acht Wochen Bauzeit wurde die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem 10. Juni wurden der Asphalt erneuert, Bordsteine errichtet, die Entwässerungseinrichtungen instand gesetzt, Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen erneuert, teilt das Landratsamt mit....