Ortsdurchfahrt in Ebersbrunn ist wieder frei

Zwickau
In den acht Wochen Bauzeit ist einiges geschafft worden. Was genau?
Am Freitagmittag war es so weit: Nach rund acht Wochen Bauzeit wurde die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem 10. Juni wurden der Asphalt erneuert, Bordsteine errichtet, die Entwässerungseinrichtungen instand gesetzt, Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen erneuert, teilt das Landratsamt mit....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.