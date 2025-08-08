Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn ist seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.
Die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn ist seit Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Bild: Landratsamt Zwickau
Zwickau
Ortsdurchfahrt in Ebersbrunn ist wieder frei
Redakteur
Von Jana Klameth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den acht Wochen Bauzeit ist einiges geschafft worden. Was genau?

Am Freitagmittag war es so weit: Nach rund acht Wochen Bauzeit wurde die Ortsdurchfahrt Ebersbrunn offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem 10. Juni wurden der Asphalt erneuert, Bordsteine errichtet, die Entwässerungseinrichtungen instand gesetzt, Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen erneuert, teilt das Landratsamt mit....
