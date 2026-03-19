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Kerstin Nicolaus will so bald wie möglich wieder ihrer Arbeit im Landtag in Dresden nachgehen.
Kerstin Nicolaus will so bald wie möglich wieder ihrer Arbeit im Landtag in Dresden nachgehen. Foto: kairospress/Archiv
Kerstin Nicolaus will so bald wie möglich wieder ihrer Arbeit im Landtag in Dresden nachgehen.
Kerstin Nicolaus will so bald wie möglich wieder ihrer Arbeit im Landtag in Dresden nachgehen. Foto: kairospress/Archiv
Zwickau
Osteoporose: Zwickauer Politikerin Kerstin Nicolaus mit drittem Wirbelbruch im Krankenhaus
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Bei einem Sturz hat sich die Landtagsabgeordnete Kerstin Nicolaus verletzt, wurde operiert. Weil aber Nichtstun für sie keine Option ist, arbeitet sie selbst vom Krankenbett aus.

Bescheiden. So gehe es ihr gerade, sagt CDU-Politikerin Kerstin Nicolaus (65). Erst vor wenigen Tagen ist sie operiert worden. Trotzdem telefoniert sie von ihrem Bett in einem Krankenhaus in der Region Westsachsen aus. Denn für die Abgeordnete im sächsischen Landtag ist es kaum vorstellbar, nichts zu tun. Auch wenn sie in den nächsten Monaten...
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