Panne beim Festumzug Schönfels: Tauben nutzen Chance zur Flucht

Als sich aus der Voliere der Geflügelzüchter fünf Tauben erheben und in die Lüfte entschwinden, applaudieren viele Zuschauer. Was sie nicht ahnen: Geplant war die Szene keineswegs.

Ihren großen Auftritt vor der Tribüne und die Ankündigung der Moderatorin nahmen sie noch mit. Kurz danach suchten fünf Tauben des Lichtentanner Geflügelzüchtervereins das Weite – die Tür der Voliere hatte sich geöffnet. Die Zuschauer des Festumzugs zum 800-jährigen Bestehen von Schönfels am Sonntag glaubten erst noch, das gehöre zur...