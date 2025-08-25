Panne beim Festumzug Schönfels: Tauben nutzen Chance zur Flucht

Zwickau
Als sich aus der Voliere der Geflügelzüchter fünf Tauben erheben und in die Lüfte entschwinden, applaudieren viele Zuschauer. Was sie nicht ahnen: Geplant war die Szene keineswegs.
Ihren großen Auftritt vor der Tribüne und die Ankündigung der Moderatorin nahmen sie noch mit. Kurz danach suchten fünf Tauben des Lichtentanner Geflügelzüchtervereins das Weite – die Tür der Voliere hatte sich geöffnet. Die Zuschauer des Festumzugs zum 800-jährigen Bestehen von Schönfels am Sonntag glaubten erst noch, das gehöre zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.