Der Sparkurs in Zwickau hat die Papierkörbe erreicht. Es wird teilweise weniger geleert.
Der Sparkurs in Zwickau hat die Papierkörbe erreicht. Es wird teilweise weniger geleert. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Papierkörbe in Zwickau: Weniger Leerungen sollen Kosten senken
Von Frank Dörfelt
Neuer Vertrag, neue Regeln: Zwickau passt die Papierkorbleerung an. In den Ortsteilen wird weniger geleert. Am Muldeparadies soll eine einmalige Leerung pro Tag getestet werden.

Die Stadt Zwickau muss sparen – auch bei der Leerung der 677 Papierkörbe im Stadtgebiet. Das Amt für Umwelt und Stadtplanung erhielt den Auftrag, die Kosten bei der Ausschreibung nicht zu erhöhen. Laut Beschlussvorlage für die Vergabe ab Januar 2026 ist das gelungen – sogar mit einer leichten Kostensenkung. Und das, obwohl die Leerung...
