Parken an der Kita „Sachsenring“: Zwickauer Stadtverwaltung soll Situation prüfen

Die Kurzzeitparkplätze an der Kita wurden vor Kurzem gestrichen, heißt es in der Begründung des Antrages. Auch in der Umgebung fehlten Parkflächen.

Die Zwickauer Stadtverwaltung soll die Parksituation an der Kindertagesstätte „Sachsenring“ im Zwickauer Stadtteil Weißenborn prüfen. Der Stadtrat beschloss dies in seiner jüngsten Sitzung. Natalie Weidner, die den Antrag der AfD-Fraktion begründete, erklärte, Eltern beklagten seit Langem fehlende Parkmöglichkeiten. „Direkt an der... Die Zwickauer Stadtverwaltung soll die Parksituation an der Kindertagesstätte „Sachsenring“ im Zwickauer Stadtteil Weißenborn prüfen. Der Stadtrat beschloss dies in seiner jüngsten Sitzung. Natalie Weidner, die den Antrag der AfD-Fraktion begründete, erklärte, Eltern beklagten seit Langem fehlende Parkmöglichkeiten. „Direkt an der...