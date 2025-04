Parkhaus-Unfall in Innenstadt von Zwickau mit drei Schwerverletzten: Nach Problemen mit dem Ticket an der Schranke kommt es zum Crash

Unter den Verletzten befindet sich ein achtjähriger Junge. Ein Rentner hat an der Ausfahrt ungewollt auf das Gaspedal getreten und die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Was bisher bekannt ist.

Drei Menschen haben sich bei einem Unfall am Parkhaus an der Georgenstraße in Zwickau schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag im Bereich der Ein- und Ausfahrt – nach einem Problem an der Schranke.