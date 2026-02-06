Parkplatznot am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum: 290 neue Stellplätze – aber kostenfreies Parken ist bald vorbei

Meist gleicht die Suche nach einem Parkplatz am Krankenhaus einem Glücksspiel. Nun sind Bagger angerollt, damit sich das ändert. Doch die Kosten will das HBK wieder hereinholen.

Jenny Hauptmann ist ins Risiko gegangen – und hat verloren. Sie hat ihr Auto auf einem Parkplatz abgestellt, auf dem nur E-Autos während des Ladevorgangs stehen dürfen. Die Schwarzenbergerin fährt aber einen Verbrenner. Als sie vom Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) zurückkommt, klebt ein blauer Zettel an der Windschutzscheibe:... Jenny Hauptmann ist ins Risiko gegangen – und hat verloren. Sie hat ihr Auto auf einem Parkplatz abgestellt, auf dem nur E-Autos während des Ladevorgangs stehen dürfen. Die Schwarzenbergerin fährt aber einen Verbrenner. Als sie vom Gelände des Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) zurückkommt, klebt ein blauer Zettel an der Windschutzscheibe:...