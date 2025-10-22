Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Parkretter können durchstarten: Kirchberg und Gartendenkmalverein Park Saupersdorf einigen sich auf Pachtvertrag

Frank Schmidt vom Verein Gartendenkmal Park Saupersdorf bei einem Arbeitseinsatz.
Frank Schmidt vom Verein Gartendenkmal Park Saupersdorf bei einem Arbeitseinsatz. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Frank Schmidt vom Verein Gartendenkmal Park Saupersdorf bei einem Arbeitseinsatz.
Frank Schmidt vom Verein Gartendenkmal Park Saupersdorf bei einem Arbeitseinsatz. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Parkretter können durchstarten: Kirchberg und Gartendenkmalverein Park Saupersdorf einigen sich auf Pachtvertrag
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die historischen Anlagen im Park Saupersdorf stehen vor ihrer Renaissance. Doch zuvor muss erstmal das Herbstlaub fortgeschafft werden. Für Anfang November plant der Verein einen Mitmach-Tag.

Wem das Herbstlaub auf dem eigenen Grundstück nicht reicht, der ist beim Gartendenkmalverein Park Saupersdorf richtig: Dessen Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um das Naherholungsgebiet in dem Kirchberger Ortsteil. Und dort fällt aktuell natürlich besonders viel Laub an. Doch das stört die Park-Enthusiasten um Saupersdorfs Ortsvorsteher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
10.10.2025
3 min.
Rattenplage in Zwickau: Stadt reagiert mit Warnschildern am Teich
Am Teich in Neuplanitz warnen Schilder vor Ratten. Das Füttern der Tiere im Teich ist verboten.
In Neuplanitz stehen jetzt Warnschilder im Park, um ein Fütterungsverbot durchzusetzen. Die Maßnahme wird kontrovers diskutiert. Ein Beispiel aus Oberplanitz zeigt, dass es funktionieren kann.
Holger Weiß
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
06.05.2025
4 min.
„Nur der Borkenkäfer kann uns stoppen“: Warum in Kirchberg ein Verein einen Park pachten will
Arbeitseinsatz im Saupersdorfer Park: Friedemann Petzold (vorn) und Stephan Poller legen zugewachsene Wege frei.
Noch vor Jahresfrist knirschte es zwischen den Parkrettern von Saupersdorf und der Stadtverwaltung Kirchberg. Doch mit der Vereinsgründung hat das Gartendenkmal wieder eine Perspektive.
Holger Weiß
Mehr Artikel