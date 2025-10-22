Parkretter können durchstarten: Kirchberg und Gartendenkmalverein Park Saupersdorf einigen sich auf Pachtvertrag

Zwickau
Die historischen Anlagen im Park Saupersdorf stehen vor ihrer Renaissance. Doch zuvor muss erstmal das Herbstlaub fortgeschafft werden. Für Anfang November plant der Verein einen Mitmach-Tag.
Wem das Herbstlaub auf dem eigenen Grundstück nicht reicht, der ist beim Gartendenkmalverein Park Saupersdorf richtig: Dessen Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um das Naherholungsgebiet in dem Kirchberger Ortsteil. Und dort fällt aktuell natürlich besonders viel Laub an. Doch das stört die Park-Enthusiasten um Saupersdorfs Ortsvorsteher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.