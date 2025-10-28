Parkschänke Wildenfels: Im Erdgeschoss wird eine öffentliche Toilette gebaut

Die Ausstellungsräume des Heimatvereins sind nach dem Brandschaden wieder zugänglich. Jetzt bringt Wildenfels das Erdgeschoss auf Vordermann.

Ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Ausstellung des Heimatvereins im Obergeschoss der Parkschänke Wildenfels geht es jetzt auch im Erdgeschoss des unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkbaus weiter: Der Stadtrat von Wildenfels hat die Weichen für den Einbau einer öffentlichen Toilette gestellt, weitere Planungen beauftragt und den Auftrag zur...