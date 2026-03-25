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In der Parkschänke in Wildenfels wird am Wochenende eine Osterausstellung gezeigt.
In der Parkschänke in Wildenfels wird am Wochenende eine Osterausstellung gezeigt. Foto: Ralf Wendland/Archiv
In der Parkschänke in Wildenfels wird am Wochenende eine Osterausstellung gezeigt.
In der Parkschänke in Wildenfels wird am Wochenende eine Osterausstellung gezeigt. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Parkschänke Wildenfels präsentiert Osterausstellung
Redakteur
Von Holger Weiß
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Ostereiersammlung, Klöppelkunst und Töpferhandwerk – Heimatverein Wildenfels lädt zu Ostern in der Parkschänke ein.

Besondere Ostereier aus der umfangreichen Sammlung der Familie Porstmann werden am Wochenende 28./29. März in der Parkschänke Wildenfels ausgestellt. Der Heimatverein lädt an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr zu einer Osterausstellung ein. An der Einstimmung auf das Osterfest beteiligen sich auch Klöpplerinnen sowie „De Töpfermaad“ aus dem...
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