Parkschänke Wildenfels präsentiert Osterausstellung

Ostereiersammlung, Klöppelkunst und Töpferhandwerk – Heimatverein Wildenfels lädt zu Ostern in der Parkschänke ein.

Besondere Ostereier aus der umfangreichen Sammlung der Familie Porstmann werden am Wochenende 28./29. März in der Parkschänke Wildenfels ausgestellt. Der Heimatverein lädt an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr zu einer Osterausstellung ein. An der Einstimmung auf das Osterfest beteiligen sich auch Klöpplerinnen sowie „De Töpfermaad“ aus dem...