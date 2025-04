Parkschänke Wildenfels zeigt besondere Ostereier

Der Heimatverein Wildenfels hat seine Räume in der Parkschänke österlich geschmückt. Was es am Wochenende dort zu sehen gibt.

Das Gewölbe unterm Kirchplatz haben die Mitglieder des Heimatvereins Wildenfels schon vor Tagen österlich geschmückt. Am kommenden Wochenende präsentiert sich auch die Parkschänke, das Domizil des Heimatvereins, im Osterschmuck. Samstag und Sonntag, jeweils von 13 bis 17 Uhr, kann die Ausstellung besichtigt werden. Dazu wird in den...