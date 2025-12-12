MENÜ
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Zwickau
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Von Ralf Wendland
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.

Eine kraftvolle, emotionale Stimme, die sowohl klassische Arien als auch populäre Songs in einem klassischen Stil interpretiert, die hat Paul Potts definitiv. Im Rahmen seiner aktuellen Wintertournee hat der britische Tenor am Donnerstagabend ein Konzert im Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau gegeben. Der 45-Jährige servierte dem Publikum in...
