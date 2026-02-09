Penny-Zentrale: Spenden-Cents für Kita Gutwasserstraße sollen trotz Schließung Kindern zugute kommen

Was wird aus den Spenden-Cents der Aktion „Förderpenny“ für das lokale Zwickauer Projekt? Der Lebensmitteldiscounter spricht von einem Präzedenzfall.

Trotz bevorstehender Schließung der Kindertagesstätte Gutwasserstraße zeigt sich Food-Discounter Penny mit Hinblick auf die laufende Spendenaktion für den Förderverein der städtischen Einrichtung kooperativ. Das hat Penny-Sprecher Andreas Krämer auf Anfrage mitgeteilt. Der Förderverein hatte sich erfolgreich um eine Teilnahme an der... Trotz bevorstehender Schließung der Kindertagesstätte Gutwasserstraße zeigt sich Food-Discounter Penny mit Hinblick auf die laufende Spendenaktion für den Förderverein der städtischen Einrichtung kooperativ. Das hat Penny-Sprecher Andreas Krämer auf Anfrage mitgeteilt. Der Förderverein hatte sich erfolgreich um eine Teilnahme an der...