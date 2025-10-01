Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Rico Lenk (46) ist neuer Leiter des Polizeireviers Zwickau.
Rico Lenk (46) ist neuer Leiter des Polizeireviers Zwickau. Bild: Polizei Sachsen
Zwickau
Personalrochade im Zwickauer Polizeirevier
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rico Lenk (46) leitet jetzt das Revier in der Lessingstraße. Sein Vorgänger Kay Voigt wechselte in den Führungsstab der Polizeidirektion.

Zwickau.

Wechsel auf dem Chefposten des Zwickauer Polizeireviers: Wie die Polizeidirektion am Mittwochvormittag mitteilte, hat der 46-jährige Polizeirat Rico Lenk mit Monatsanfang die Leitung des Reviers übernommen. Lenk ist demnach seit 1999 Polizeibeamter des Freistaats und war bis 2016 im Präsidium der Bereitschaftspolizei tätig. Nach Beendigung seines Masterstudiums 2021 übernahm er die Leitung der Inspektion Zentrale Dienste der Polizeidirektion Zwickau. „Als Zwickauer ist es schon etwas Besonderes, fortan als Revierleiter die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung meiner Heimatstadt zu tragen“, wird Lenk zitiert. Sein Vorgänger Kay Voigt wechselte in den Führungsstab der Polizeidirektion Zwickau. (kru)

