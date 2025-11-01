Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Personalvermittler Meniar und Schlecker: Zwickauer Insolvenzverfahren erreicht Abschluss

Auswirkungen der Schlecker-Pleite sind heute noch zu spüren.
Auswirkungen der Schlecker-Pleite sind heute noch zu spüren. Bild: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Auswirkungen der Schlecker-Pleite sind heute noch zu spüren.
Auswirkungen der Schlecker-Pleite sind heute noch zu spüren. Bild: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Zwickau
Personalvermittler Meniar und Schlecker: Zwickauer Insolvenzverfahren erreicht Abschluss
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schlecker-Pleite hinterlässt Spuren: In Zwickau steht das Verfahren gegen den Meniar Personalservice vor dem Abschluss. Interessant ist, wer den Großteil der Insolvenzmasse beisteuerte.

Vor über 13 Jahren ging die Drogeriemarktkette Schlecker nach rasantem Niedergang pleite. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. In Zwickau steht jetzt ein Insolvenzverfahren, samt zivilgerichtlicher Auseinandersetzung gegen die Schlecker einst nahestehende Zwickauer Firma Meniar Personalservice GmbH vor dem Abschluss. Wie viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
03.07.2025
8 min.
DEA, Praktiker, Raider und Co.: Diese bekannten Marken von früher sind verschwunden
Ob DEA, Commodore oder Plus: Einst waren sie und andere bekannte Markennamen allgegenwärtig.
Erinnern Sie sich noch an Plus oder Schlecker? Diese und weitere Namen waren einst jedem vertraut. Was aus ihnen wurde.
Patrick Hyslop
09.05.2025
2 min.
13 Jahre nach Insolvenz: Schlecker-Familie soll 800.000 Euro an Zwickauer Firma zahlen
Das Oberlandesgericht hat im Schlecker-Prozess einen Vergleich vorgeschlagen.
Eine Zwickauer Schlecker-Tochterfirma hatte 2011 eine Millionensumme in die Drogeriemarktkette gepumpt, ein Zwickauer Gericht verlangte die Rückzahlung. Jetzt biegt der Prozess auf die Zielgerade ein.
Frank Dörfelt
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
Mehr Artikel