Personalvermittler Meniar und Schlecker: Zwickauer Insolvenzverfahren erreicht Abschluss

Zwickau
Die Schlecker-Pleite hinterlässt Spuren: In Zwickau steht das Verfahren gegen den Meniar Personalservice vor dem Abschluss. Interessant ist, wer den Großteil der Insolvenzmasse beisteuerte.
Vor über 13 Jahren ging die Drogeriemarktkette Schlecker nach rasantem Niedergang pleite. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. In Zwickau steht jetzt ein Insolvenzverfahren, samt zivilgerichtlicher Auseinandersetzung gegen die Schlecker einst nahestehende Zwickauer Firma Meniar Personalservice GmbH vor dem Abschluss. Wie viele...
