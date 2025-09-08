Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Dach der Pestalozzischule in Wilkau-Haßlau wird neu gebaut.
Das Dach der Pestalozzischule in Wilkau-Haßlau wird neu gebaut. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Pestalozzischule Wilkau-Haßlau: Neues Gründach für Schulhaus
Von Frank Dörfelt
28 Jahre nach der Einweihung des Schulhauses muss das Gründach saniert werden. Es war beim Neubau unsachgemäß gebaut worden.

Die Pestalozzi-Oberschule in Wilkau-Haßlau erhält ein neues Gründach. Der Stadtrat vergab den Auftrag in seiner jüngsten Sitzung an eine Dach- und Holzbaufirma aus Zwickau. Die Stadt investiert dafür rund 277.500 Euro – 90.000 Euro weniger als ursprünglich geplant. Vier Firmen hatten sich um den Auftrag beworben. Die Arbeiten sollen noch...
