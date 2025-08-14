Pflaster, Eispack, Brechtüte: Sanitäter sind beim Stadtfest Zwickau auch als Seelentröster und Stewards gefragt

Zwischen medizinischer Hilfeleistung und Gesprächen über Liebeskummer: Die Sanitäter beim Stadtfest erleben mehr als nur Notfalleinsätze.

Die Hitze steigt, nicht aber die Anspannung bei Ronny Fröhlich. Der Mann vom DRK-Kreisverband Zwickau ist größere Events gewohnt als das Stadtfest, das an diesem Wochenende in Zwickau gefeiert wird. Der Mann aus Hohenstein-Ernstthal ist seit Jahren auch am Sachsenring im Einsatz. Auf der Rennstrecke fährt er Safety-Car, beim Stadtfest den...