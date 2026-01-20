MENÜ
  • Pflug singt Krug: Songs von Manfred Krug locken auch fast zehn Jahre nach seinem Tod 600 Zwickauer zu den Konzerten

„Pflug singt Krug" hieß es am vergangenen Wochenende gleich zweimal.
„Pflug singt Krug“ hieß es am vergangenen Wochenende gleich zweimal. Bild: Udo Hentschel
„Pflug singt Krug“ hieß es am vergangenen Wochenende gleich zweimal.
„Pflug singt Krug“ hieß es am vergangenen Wochenende gleich zweimal. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Pflug singt Krug: Songs von Manfred Krug locken auch fast zehn Jahre nach seinem Tod 600 Zwickauer zu den Konzerten
Von Udo Hentschel
Viele bekannte Musiker, die bereits verstorben sind, hinterlassen ein Gesamtwerk, das immer noch gern gehört wird. Dieses Anliegens hat sich Jens Pflug angenommen und Manfred Krug ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Zwei Konzerte, beide Male ausverkauftes Haus bei „Pflug singt Krug“. Sowohl am Samstag beim Sparkassenkonzert, dessen Erlös dem Gehörlosenzentrum Zwickau zugutekommt, als auch im Saal des Robert-Schumann-Konservatoriums war der Zuspruch zu Liedern des im Oktober 2016 verstorbenen Manferd Krug beim Publikum ungebrochen. Dargeboten wurden sie...
Mehr Artikel