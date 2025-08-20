Pianistin aus Südkorea gibt Konzert in Zwickau

Jiyoung Kim wird im zweiten Sommerkonzert des Robert-Schumann-Hauses am 24. August mit Werken von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms und Maurice Ravel zu hören sein. Sie gab schon mit neun Jahren ihr Orchesterdebüt.

Zwickau. Die koreanische Pianistin Jiyoung Kim wird im zweiten Sommerkonzert des Zwickauer Robert-Schumann-Hauses am Sonntag, 24. August, mit Werken von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Johannes Brahms und Maurice Ravel zu hören sein. Es beginnt 17 Uhr und wird in Kooperation mit der Elfrun-Gabriel-Stiftung veranstaltet, deren Stipendiatin Kim seit Juni 2024 ist.

Orchesterdebüt im Alter von neun Jahren

Die Pianistin gab schon mit neun Jahren in Seoul ihr Orchesterdebüt. Seither trat sie mit zahlreichen Orchestern auf, darunter dem Konzerthausorchester Berlin und dem Helsinki Philharmonic Orchestra. Nach ihrem Solodebüt in der Carnegie Hall in New York konzertierte sie in Israel, Norwegen, Russland, Deutschland und Südkorea. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Derzeit studiert sie in der Meisterklasse an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig und strebt zudem einen Master in Neuer Musik an der Hochschule für Musik und Theater München an.

In Zwickau spielt sie Beethovens Klaviersonate Nr. 30 op. 109, die Variationen über ein Thema von Paganini op. 35 von Brahms, drei Stücke aus Ravels Zyklus Miroirs sowie Schumanns Humoreske op. 20. (mib)

Tickets für 10, ermäßigt 7,50 Euro an der Museums- und Abendkasse, Reservierungen unter Telefon 0375 834406 und per Mail an [email protected].