  • Pianistin und Clara-Schumann-Forscherin Ragna Schirmer bekommt Sächsischen Mozartpreis 2026

Ragna Schirmer wird mit dem Sächsischen Mozartpreis 2026 ausgezeichnet. Sie forscht seit Jahren zu Clara Schumann, der Ehefrau des Zwickauer Musikers Robert Schumann.
Ragna Schirmer wird mit dem Sächsischen Mozartpreis 2026 ausgezeichnet. Sie forscht seit Jahren zu Clara Schumann, der Ehefrau des Zwickauer Musikers Robert Schumann.
Zwickau
Pianistin und Clara-Schumann-Forscherin Ragna Schirmer bekommt Sächsischen Mozartpreis 2026
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ragna Schirmer erhält den Sächsischen Mozartpreis 2026. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Clara Schumann, der Ehefrau des Zwickauer Musikers Robert Schumann. Wann sie live in der Region zu erleben ist.

Der Sächsische Mozartpreis 2026 wird an die Pianistin Ragna Schirmer (54) verliehen. Das teilte die Sächsische Mozart-Gesellschaft mit. Sie erhält ihn „für ihre leidenschaftliche Hingabe an die Schönheit der Musik jenseits des Gewohnten“, heißt es weiter. Schirmer forscht seit Jahrzehnten zu Leben und Werk von Clara Schumann, der Ehefrau...
