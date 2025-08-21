Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt

So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?

Pokémon, Pikachu und diese Bälle, die oben weiß und unten bunt sind – Pokébälle. Vielen kommen die Begriffe bekannt vor, für eine ganze Generation bedeuten sie Kindheit, teils spielen bis heute eine große Rolle. So sehr, dass Kevin Linkenheil ihnen in der Heinrich-Heine-Straße den ersten Sammelkartenladen Zwickaus widmet, den er am 27....