Pizza mit Ente, Rotkohl und Klößen als Zwickauer Weihnachts-Klassiker: „Viele Kunden warten jedes Jahr darauf“

Zwickau
Entenbraten auf der Pizza statt auf dem Teller: So serviert den Weihnachts-Klassiker nun das Restaurant im Zwickauer Einkaufsmarkt Globus. Auch mehrere Lieferdienste bringen Feststimmung im Pizza-Karton nach Hause.
Wer Appetit auf den Weihnachts-Klassiker Ente hat, muss sich in Zwickau zur Adventszeit weder lange in die Küche stellen noch um Tische in Restaurants kämpfen. Sowohl das Lokal im Einkaufsmarkt Globus als auch Lieferdienste packen nämlich Ente, Rotkohl und Klöße auf knusprigen Pizzateig statt auf einen Porzellanteller – und machen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.