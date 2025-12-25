Pkw-Brand in Weißbach gegenüber der Schule: Feuerwehr alarmiert

Gegen 13.20 Uhr entdeckte ein Passant Flammen im Motorraum eines Kia. Warum die Einsatzkräfte so schnell zur Stelle waren.

Ein brennender Pkw hat am Mittwoch in Weißbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Passant entdeckte gegen 13.20 Uhr in der Schulstraße ein Feuer im Motorraum des Kia. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weißbach und Wiesenburg rückten aus und löschten die Flammen schnell ab. Der Fahrzeugbesitzer hatte zuvor bereits Löschversuche...