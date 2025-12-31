Pkw-Fahrer bei Unfall in Kirchberg leicht verletzt

Frau fährt auf vorausfahrendes Fahrzeug auf. Der Fahrer muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in Kirchberg im Landkreis Zwickau leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit seinem VW um die Mittagszeit auf der Lengenfelder Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Als er auf Höhe des Siebenhügel-Centers links abbiegen wollte...