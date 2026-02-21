MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Kreuzung von Tal- und Kolpingstraße ist eines der Plakate zu sehen.
An der Kreuzung von Tal- und Kolpingstraße ist eines der Plakate zu sehen. Bild: Ralph Köhler
An der Kreuzung von Tal- und Kolpingstraße ist eines der Plakate zu sehen.
An der Kreuzung von Tal- und Kolpingstraße ist eines der Plakate zu sehen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Plakate auf Englisch in Zwickau aufgetaucht: Das ist der Grund
Von Valentin Hermann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An mehreren Orten im Stadtgebiet hängen seit einigen Tagen Großplakate auf Englisch. Dahinter steckt das sächsische Sozialministerium. Es verfolgt damit ein klares Ziel.

Verwunderte Zwickauer haben sie bereits entdeckt: Im gesamten Stadtbild verteilt hängen große Plakate in englischer Sprache. Zu sehen sind sie beispielsweise an der Kreuzung von Tal- und Kolpingstraße oder auf den digitalen Anzeigen an der Oskar-Arnold-Straße. „Accident or violence?“ („Missgeschick oder Gewalt?“) steht in großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
13.02.2026
3 min.
Sachsen beginnt Kampagne zu Gewalt gegen Frauen
Sachsen startet eine Kampagne zu Gewalt gegen Frauen. (Symbolbild)
Die Zahlen sind bedrückend, die Dunkelziffer vermutlich noch mehr. Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Eine Kampagne soll nun Betroffenen Mut machen und andere sensibilisieren.
02.02.2026
5 min.
Bundespolizistinnen beraten Gewaltopfer: Arzt oder Anzeige?
Bei der Anlaufstelle am Berliner Ostbahnhof sollen Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, Beratung und Unterstützung erhalten können - in einer besonders vertrauenerweckenden Atmosphäre. (Archivfoto)
Randalierer, Taschendiebe: Die Bundespolizei hat an Großstadt-Bahnhöfen alle Hände voll zu tun. Für Frauen, die Schläge oder sexuelle Gewalt erlebt haben, gibt es Räume, um zur Ruhe zu kommen.
Anne-Beatrice Clasmann
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
Mehr Artikel