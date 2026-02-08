MENÜ
  • „Planitz – leider geil!“ Zwickauer Verein will Menschen in Planitz mit Stadtteilzeitung zusammenbringen

Redaktionssitzung beim Forvid-Verein. Ende Februar erscheint das nächste „Extrablatt"
Redaktionssitzung beim Forvid-Verein. Ende Februar erscheint das nächste „Extrablatt“ Bild: Ralph Köhler
Redaktionssitzung beim Forvid-Verein. Ende Februar erscheint das nächste „Extrablatt"
Redaktionssitzung beim Forvid-Verein. Ende Februar erscheint das nächste „Extrablatt“ Bild: Ralph Köhler
Zwickau
„Planitz – leider geil!“ Zwickauer Verein will Menschen in Planitz mit Stadtteilzeitung zusammenbringen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von der Idee zur festen Institution: „Mehr Miteinander, mehr Information, mehr Leben im Stadtteil“, lautet das Ziel, das der Forvid-Verein mit seiner Stadtteilzeitung verfolgt.

Die erste Ausgabe war ein Schnellschuss, gibt Sven Richter zu. „Aber trotzdem ein Erfolg“, ergänzt Nico Knöfel. Damit war für das Team des am Planitzer Markt ansässigen Forvid-Vereins klar: Das „Planitzer Extrablatt“ erscheint weiter.
