Pölbitzer Straße in Zwickau hat eine neue Asphaltdecke und einen Fußgängerüberweg

Zwickau
Vor zwei Jahren war im Rat der sichere Überweg für Fußgänger am Pölbitzer Bahnhof beantragt worden. Mit dem Straßenbau wurde das Vorhaben umgesetzt.
Der Verkehr auf der Pölbitzer Straße in Zwickau und der Horchstraße fließt seit Donnerstagnachmittag wieder. Seit Juni hatten Arbeiter auf einem 500 Meter langen Abschnitt der Pölbitzer Straße und 160 Metern der Horchstraße eine neue Asphaltschicht aufgetragen und teils auch die Tragschichten erneuert. Die veranschlagten Kosten von 360.000...
