Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Teenagerin galt in Zwickau seit Anfang Oktober als vermisst.
Eine Teenagerin galt in Zwickau seit Anfang Oktober als vermisst. Bild: Boris Roessler/dpa
Eine Teenagerin galt in Zwickau seit Anfang Oktober als vermisst.
Eine Teenagerin galt in Zwickau seit Anfang Oktober als vermisst. Bild: Boris Roessler/dpa
Zwickau
Polizei beendet Suche: Vermisste 14-Jährige in Zwickau gefunden
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei suchte seit Anfang Oktober nach einer 14-Jährigen. Nun ist die Fahndung beendet.

Die seit Anfang Oktober vermisste 14-Jährige ist wieder da: Die Teenagerin sei lebend in Zwickau gefunden worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Den Angaben zufolge fand die Polizei die Teenagerin im Zwickauer Ortsteil Eckersbach. Die 14-Jährige aus Ponitz galt seit dem 7. Oktober als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
24.09.2025
1 min.
Polizei beendet Suche nach 13-jährigem Zwickauer
Ein 13-Jähriger aus Zwickau, der seit Montag als vermisst galt, ist wieder da.
Ein 13-Jähriger galt seit Montag als vermisst, wurde nun aber aufgefunden.
Thomas Kaufmann
24.09.2025
1 min.
Als vermisst gemeldeter zwölfjähriger Zwickauer ist wieder da
Die Zwickauer Polizei hat die Suche nach einem Zwölfjährigen aus Zwickau eingestellt. Der Junge wurde aufgefunden.
Seit Montagmorgen war der Schüler verschwunden. Nun wurde er gemeinsam mit einem 13-Jährigen, der ebenfalls als vermisst galt, entdeckt.
Thomas Kaufmann
Mehr Artikel