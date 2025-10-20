Polizei beendet Suche: Vermisste 14-Jährige in Zwickau gefunden

Die Polizei suchte seit Anfang Oktober nach einer 14-Jährigen. Nun ist die Fahndung beendet.

Die seit Anfang Oktober vermisste 14-Jährige ist wieder da: Die Teenagerin sei lebend in Zwickau gefunden worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Den Angaben zufolge fand die Polizei die Teenagerin im Zwickauer Ortsteil Eckersbach. Die 14-Jährige aus Ponitz galt seit dem 7. Oktober als...