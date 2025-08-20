Polizei bittet um Mithilfe: 72-Jährige aus Zwickau wird vermisst

Die Frau hat eine Klinik verlassen und ist seitdem verschwunden. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr muss es passiert sein. Da hat eine 72-Jährige aus Zwickau die Klinik an der Karl-Keil-Straße zu Fuß verlassen. Seitdem weiß niemand, wo sie ist, teilt die Polizei mit. Da Inge W. dement ist, besitzt sie keine zeitliche oder örtliche Orientierung mehr. Außerdem hat sie ein sehr schlechtes Sehvermögen. Laut Polizei...