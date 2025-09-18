Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Polizei blitzt an B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: 173 Autofahrer zu schnell

Die Polizei hat die Ergebnisse einer Kontrolle am Tunnel in Zwickau-Mosel.
Die Polizei hat die Ergebnisse einer Kontrolle am Tunnel in Zwickau-Mosel.
Zwickau
Polizei blitzt an B-93-Tunnel in Zwickau-Mosel: 173 Autofahrer zu schnell
Von Holger Frenzel
Die Kontrolle der Polizei am Mittwochnachmittag hat knapp sechs Stunden gedauert. Dem „Rekordhalter“ droht ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro.

173 Temposünder hat die Polizei am Mittwochnachmittag bei einer Verkehrskontrolle am Tunnel auf der B 93 in Zwickau-Mosel ertappt, informiert Polizeisprecher Enrico Liebold. Die Messtechnik war zwischen 13.30 und 19.15 Uhr in Richtung Zwickau aufgebaut. In dem Bereich sind 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die Polizei kontrollierte die...
