MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Polizei nimmt zwei junge Männer in Gewahrsam: Das Protokoll einer langen Einsatznacht in der Innenstadt von Zwickau

Die Polizei nahm zwei junge Männer in Zwickau in Gewahrsam.
Die Polizei nahm zwei junge Männer in Zwickau in Gewahrsam. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm zwei junge Männer in Zwickau in Gewahrsam.
Die Polizei nahm zwei junge Männer in Zwickau in Gewahrsam. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Polizei nimmt zwei junge Männer in Gewahrsam: Das Protokoll einer langen Einsatznacht in der Innenstadt von Zwickau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alkoholisiert und aggressiv hat sich ein Duo an der Katharinenstraße und am Dr.-Friedrichs-Ring verhalten. Mehrere Appelle der Beamten zeigten keine Wirkung. Was bisher bekannt ist.

Ein 19-jähriger Mann und ein 23-jähriger Mann haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Innenstadt von Zwickau für Ärger gesucht. Die Polizei nahm das alkoholisierte und aggressive Duo vorübergehend in Gewahrsam. Am Einsatz war neben der Polizei auch der Rettungsdienst im Bereich von Katharinenstraße und Dr.-Friedrichs-Ring...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
23.11.2025
2 min.
Mann schlägt vier Frauen in Chemnitzer Innenstadt: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam
Die Polizei nahm den aggressiven Mann in Gewahrsam.
Ein 26-jähriger Deutscher griff mehrere Frauen im Chemnitzer Zentrum an. Nach seiner Flucht in einer Straßenbahn wurde er gefasst.
Erik Anke
08.12.2025
2 min.
Großeinsatz der Polizei in Zwickau: Mann verschanzt sich in seiner Wohnung und droht mit Machete
Eine Ruhestörung entwickelte sich zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK.
Nächtlicher Großeinsatz der Polizei wegen einer Ruhestörung: Ein Mann verbarrikadiert sich und droht mit einer Machete. Nach sieben Stunden wurde er überwältigt.
Frank Dörfelt
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
Mehr Artikel