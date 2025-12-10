Polizei nimmt zwei junge Männer in Gewahrsam: Das Protokoll einer langen Einsatznacht in der Innenstadt von Zwickau

Zwickau
Alkoholisiert und aggressiv hat sich ein Duo an der Katharinenstraße und am Dr.-Friedrichs-Ring verhalten. Mehrere Appelle der Beamten zeigten keine Wirkung. Was bisher bekannt ist.
Ein 19-jähriger Mann und ein 23-jähriger Mann haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Innenstadt von Zwickau für Ärger gesucht. Die Polizei nahm das alkoholisierte und aggressive Duo vorübergehend in Gewahrsam. Am Einsatz war neben der Polizei auch der Rettungsdienst im Bereich von Katharinenstraße und Dr.-Friedrichs-Ring...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.